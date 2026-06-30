Italy Run London torna a Victoria Park, il 18 luglio l’edizione 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Una celebrazione dello sport, della comunità e dell’eccellenza italiana: torna Italy Run London, l’edizione 2026 è in programma il 18 luglio presso Victoria Park. A presentare l‘iniziativa la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito (ICCIUK) e il Consolato Generale d’Italia a Londra. Ormai affermatasi come uno degli appuntamenti di riferimento della comunità italiana nel Regno Unito, Italy Run è molto più di una semplice manifestazione sportiva.

È una celebrazione dei forti legami culturali, sociali ed economici che uniscono Italia e Regno Unito, capace di riunire runner, famiglie, imprese, istituzioni e membri della comunità per una giornata dedicata al benessere, all’inclusione e all’eccellenza italiana.

L’edizione 2026 prevede la partecipazione di oltre 2.000 persone, che potranno vivere un’intera giornata all’interno dell’Italian Village, con eccellenze enogastronomiche italiane, intrattenimento, attività dei partner e numerose occasioni di networking.

Italy Run è stata progettata come una manifestazione pienamente inclusiva, aperta a partecipanti di ogni età e abilità. Il percorso, completamente pianeggiante e accessibile all’interno di Victoria Park, insieme alla presenza di interpreti della British Sign Language (BSL) e al supporto dei volontari, testimonia l’impegno degli organizzatori nel garantire a tutti la possibilità di partecipare e vivere l’evento insieme. Italy Run promuove un modello realmente inclusivo, volto ad abbattere le barriere e a valorizzare la partecipazione, la condivisione e il senso di comunità.

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare l’Italian Village, dove saranno presenti alcuni dei più importanti marchi italiani del settore food & beverage, oltre a musica, intrattenimento e attività dedicate a tutta la famiglia. Negli anni Italy Run è diventata anche un’importante piattaforma di networking per la business community italo-britannica, favorendo l’incontro tra aziende, istituzioni e professionisti in un contesto dinamico e informale.

“L’edizione 2026 – si legge nella nota – è resa possibile anche grazie al supporto degli sponsor Callipo, MFE Advertising, La Doria, Carnevale e Grana Padano, il cui contributo continua a rendere Italy Run una delle più importanti celebrazioni della comunità italiana nel Regno Unito. Oltre alla dimensione sportiva, Italy Run intende generare un impatto positivo anche sul piano sociale. L’edizione 2026 sostiene con orgoglio tre importanti realtà benefiche: la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Mangiagalli Hospital, Emergency UK e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, confermando il proprio impegno a favore della solidarietà, della salute e del benessere della comunità. Italy Run rappresenta pienamente la missione della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito: rafforzare le relazioni tra Italia e Regno Unito creando occasioni di incontro, collaborazione e crescita per imprese, istituzioni e cittadini. L’evento è reso possibile grazie al sostegno dei partner istituzionali e degli sponsor che condividono la volontà di promuovere l’eccellenza italiana, uno stile di vita sano e il coinvolgimento della comunità”.

“Lanciata per la prima volta dal Consolato Generale d’Italia a Londra nel 2024, Italy Run London è rapidamente diventata un appuntamento di riferimento per la comunità italiana nel Regno Unito – sottolinea Domenico Bellantone, Console Generale d’Italia a Londra -. Più di una manifestazione sportiva, rappresenta i valori che uniscono i nostri due Paesi: amicizia, inclusione, solidarietà e un comune impegno per il benessere. Riunendo famiglie, imprese, istituzioni e organizzazioni benefiche, Italy Run offre un’opportunità unica per celebrare la vitalità della presenza italiana nel Regno Unito e la solidità del rapporto tra Italia e Regno Unito. Siamo lieti di vedere questa iniziativa crescere anno dopo anno, ispirando sempre più persone a partecipare e valorizzando il meglio dell’eccellenza italiana, dello spirito di comunità e dell’impegno sociale”.

Roberto Costa, Presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito, evidenzia che “Italy Run rappresenta perfettamente i valori della nostra Camera: creare connessioni tra le persone, promuovere l’eccellenza italiana e offrire nuove opportunità alla nostra comunità. Ogni anno l’evento continua a crescere e siamo orgogliosi di accogliere migliaia di partecipanti per una giornata che celebra amicizia, inclusione, benessere e il rapporto unico che lega Italia e Regno Unito”.

-Foto Camera di Commercio e Industria italiana per il Regno Unito-

(ITALPRESS).