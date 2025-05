Il Consiglio Generale di Assolombarda approva la squadra di presidenza 2025-29

MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio Generale di Assolombarda ha approvato la proposta del Presidente designato, Alvise Biffi, relativa alla squadra di presidenza per il quadriennio 2025-2029.

Giulia Castoldi (BCS) sarà Vicepresidente Vicario con delega alle Imprese familiari. Nel corso dell’incontro, sono stati designati Vicepresidenti: Paolo Gerardini (Microsys), delega a Credito, Finanza e Fisco; Arrigo Giana (Autostrade per l’Italia), delega a Infrastrutture; Nicoletta Luppi (MSD Italia), delega a Europa e Life Sciences; Nicola Monti (Edison), delega a Transizione energetica; Alessandro Picardi (Nexting), delega a Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e Eventi culturali; Agostino Santoni (Cisco Systems Italy), delega a Education, Università e Ricerca; Marta Spinelli (L’isolante K-Flex), delega a Welfare, Sicurezza sul lavoro e Relazioni industriali;

Carlo Spinetta (Aon), delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing; Veronica Squinzi (Mapei), delega a Internazionalizzazione; Giovanni Tronchetti Provera (Pirelli & C), delega alla Sostenibilità. Alvise Biffi, designato Presidente di Assolombarda lo scorso 9 aprile dal Consiglio Generale con il 99,2% dei consensi, tiene le deleghe a Intelligenza artificiale e Transizione digitale.

Alberto Dossi (Sapio) è stato nominato special advisor Domanda energia; Giuseppe Notarnicola (STMicroelectronics) special advisor Centro Studi e Attrazione investimenti esteri. Massimo Di Amato (Maire) sarà delegato del Presidente a Economia circolare e Tecnologie ambientali.

Ad Antonio Calabrò, Presidente di Fondazione Assolombarda, la delega a Cultura d’impresa e Legalità. Della squadra di presidenza fanno parte anche Federico Chiarini (People on the move), Presidente Gruppo Giovani Imprenditori e Vicepresidente con delega alle Start-up; Mattia Macellari (C.A.T.A. Informatica), Presidente Piccola Industria; Fulvio Pandini (Isac – Istituto Italiano per la Sanità, la Sicurezza e l’Ambiente), Presidente Sede di Lodi; Matteo Parravicini (Parà), Presidente Sede di Monza e Brianza; Tommaso Rossini (R.T.A.), Presidente Sede di Pavia. Sarà l’Assemblea di Assolombarda, convocata il 19 giugno, a eleggere il 17° Presidente dell’Associazione e i Vicepresidenti per il prossimo quadriennio.

(ITALPRESS)