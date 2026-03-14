Il Consiglio Europeo proroga le sanzioni individuali contro la Russia per altri sei mesi

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha deciso di prorogare di altri sei mesi, fino al 15 settembre prossimo, le sanzioni individuali contro la Russia. Si è conclusa così la procedura scritta per il rinnovo delle misure, avviata in seguito al ritiro del veto da parte di Ungheria e Slovacchia e al successivo accordo tra gli ambasciatori dei 27 Paesi dell’Unione Europea. Le sanzioni riguardano oltre 2.600 persone ed entità ritenute coinvolte nella guerra della Russia contro l’Ucraina. In assenza di un’intesa sarebbero scadute domani.

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