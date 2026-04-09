Il Consiglio dei Ministri impugna la legge di stabilità della Regione Sardegna

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 1 del 06/02/2026 “Legge di stabilità regionale 2026”, “in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela della salute, violano gli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione”.

Impugnata anche la legge della Regione Sardegna n. 4 del 06/02/2026 “Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna”, “in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione”.

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