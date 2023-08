ROMA (ITALPRESS) – Nei The Space Cinema arriva “Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event”. Le due serate evento con lo storico gruppo musicale heavy metal statunitense si terranno sabato 19 e lunedì 21 agosto, distribuite in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Digital, in collaborazione con il media partner Virgin Radio. Con la tappa di Arlington, in Texas, il live dei Metallica arriva in diretta mondiale nei multisala del circuito, con 30 brani diversi nelle due serate, senza mai ripetere la stessa canzone, ripercorrendo oltre 40 anni di carriera. Il M72 World Tour, peraltro, vede un nuovo e audace design del palco. E, grazie a un sistema multicamera all’avanguardia, l’esperienza al cinema regalerà ai fan una visione a 360 gradi e un’esperienza sonora indimenticabile.

La visione di “Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX – A Two Night Event” richiede due crediti The Space Card. Le The Space Pass sono valide e il costo del biglietto accompagnatore è di 9 euro. E’ possibile assicurarsi il proprio posto in sala visitando il sito di The Space Cinema.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).