Il Comune più povero d’Italia è al Nord

Si "accorcia" la distanza tra il Comune più ricco e quello più povero d'Italia e per paradosso le parti si sono invertite. Il comune più ricco d’Italia, Lajatico, in provincia di Pisa, si trova nel Centro Italia, mentre quello più povero, Cavargna, in provincia di Como, è ai confini con la Svizzera. sat/gsl