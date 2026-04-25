Il Comune di Venezia celebra gli 81 anni dalla Liberazione

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Comune di Venezia ha celebrato l’81. anniversario dalla Liberazione con un ricco programma di appuntamenti su tutto il territorio comunale, in collaborazione con Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea. Le manifestazioni principali si sono svolte a Venezia e Mestre, dove il sindaco ha preso parte ad alzabandiera e celebrazioni, tra Piazza Ferretto e Ghetto Nuovo. In Piazza San Marco la giornata è cominciata con l’alzabandiera, quindi gli onori resi da una Compagnia in Armi Interforze accompagnata dalla Banda della Polizia locale di Venezia, e proseguita con l’atteso Percorso della memoria, durante il quale sono state illustrate le biografie in memoria dei Martiri della libertà, con il coro cittadino “25 aprile”, in Campo SS. Apostoli, Campo S. Sofia, Campo S. Fosca, Campo S. Leonardo. Il percorso si è concluso in Campo del Ghetto Nuovo con il concerto della Banda musicale Pellestrina, la cerimonia dell’alzabandiera e la commemorazione ufficiale. Intanto, alle 10, nella Basilica di San Marco, il patriarca Francesco Moraglia ha officiato la Messa solenne, in occasione della festa di S. Marco e della Liberazione.

A Mestre invece è stato il Municipio ad ospitare l’apertura delle celebrazioni, con la consueta deposizione della corona d’alloro sulle lapidi dei Caduti, cui hanno fatto seguito l’alzabandiera e gli onori resi dal picchetto militare, il concerto della Banda musicale di Tessera, i canti del duo “Storie Storte”, le letture di brani da parte dell’associazione “Voci di Carta”, tutto in Piazza Ferretto. L’81. anniversario dalla Liberazione è stato onorato anche nella Municipalità di Venezia Murano Burano, al Sestiere di Castello e a S. Erasmo; nel pomeriggio in Riva dei Sette Martiri e alla Giudecca. Alzabandiera e corone d’alloro nella Municipalità di Lido Pellestrina, tra via S. Gallo e Piazzale Malamocco. A Mestre Carpenedo si è tenuto un Percorso della memoria che ha ricordato i partigiani Elio Monego, Pennello e Giuseppe Sorace. Alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro anche al bivio tra via Pepe e via Forte Marghera, e in Piazza XXVII Ottobre. Nella Municipalità di Marghera le commemorazioni si sono tenute in Piazza Municipio, a Catene, a Ca’ Sabbioni, a Malcontenta e nel Piazzale della chiesa di S. Ilario. Dalle 8.30 del mattino cerimonie anche nella Municipalità di Favaro Veneto: a Tessera, a Dese, a Campalto e in Piazza Pastrello, con la partecipazione della Banda di Tessera. La Municipalità di Chirignago Zelarino ha celebrato la Liberazione in Piazza S. Giorgio e nella sede municipale, alla Gazzera, in Piazzale Munaretto e sul sagrato della chiesa di S. Vigilio e S. Maria Immacolata, e a Zelarino di fronte la chiesa S. Pietro apostolo in Vincoli.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

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