Il comune di Milano stanzia oltre 13 milioni di euro per nuove scale mobili sulla linea M1, M2 e M3

MILANO (ITALPRESS) – Nuove scale mobili in arrivo sulla linea M1, M2 ed M3. Lo ha deciso la Giunta comunale che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con lo stanziamento di 13,3 milioni per la ristrutturazione totale degli impianti divenuti ormai vecchi e inefficienti per funzionamento, costi di manutenzione e consumo energetico.

L’intervento è inserito nel piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed è totalmente a carico del Comune di Milano, proprietario dell’infrastruttura e responsabile della manutenzione straordinaria. La spesa sarà così ripartita: 8 milioni per interventi sulla linea M3 (fase 2 lotto 1) e 5,3 milioni sulle linee M1 ed M2 (nuova fase).

“Proseguiamo l’ammodernamento delle stazioni della metropolitana – ha detto l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi – con la sostituzione delle scale mobili ormai giunte a fine vita tecnica”. “Saranno installati impianti a tecnologia avanzata che garantiranno prestazioni elevate e minori costi di manutenzione ed energia. Toccheremo le tre linee più vecchie e tra le altre le stazioni Duomo, Cadorna, Garibaldi, Famagosta e San Donato”, ha aggiunto.

I lavori saranno realizzati sulla linea M1 nelle stazioni di Porta Venezia, Cadorna e Bisceglie; sulla M2 nelle stazioni di Garibaldi, Gioia, Cadorna e Famagosta. Sulla linea M3 saranno a San Donato, Corvetto, Brenta, Duomo, Turati e Sondrio.

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