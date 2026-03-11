Il Comandante Generale dei Carabinieri Luongo visita il Comando della Legione Piemonte e Valle d’Aosta

TORINO (ITALPRESS) – Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo D’Armata Salvatore Luongo, ha visitato il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, ove è stato accolto dal Comandante Interregionale, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta e dal Comandante della Legione, Generale di Divisione Andrea Paterna.

La visita è stata tappa conclusiva della giornata torinese del Comandante Generale che, nella prima mattinata aveva incontrato gli Ufficiali frequentatori del 153° corso di Stato Maggiore, presso Palazzo Arsenale, sede della Scuola Ufficiali dell’Esercito Italiano.

Nella Caserma di via Santa Croce, prima sede storica dei Carabinieri Reali, il Comandante Generale ha incontrato i militari dell’Arma Territoriale, dei Forestali, dei Reparti delle altre articolazioni istituzionali nonché delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Generale Luongo ha espresso la propria emozione “per trovarsi in un luogo così intriso di storia e tradizione, che ha visto nascere l’Istituzione nel 1814, e il proprio compiacimento per l’attività svolta quotidianamente dai Carabinieri a tutela delle comunità presenti sul territorio piemontese e valdostano”.

In particolare, si è soffermato “sul patrimonio di valori morali che deve caratterizzare la figura del Carabiniere, dando vita ad una forza interiore che si esprime quotidianamente nell’impegno a tutela dei cittadini e del Paese”.

A riguardo, ha sottolineato “il contributo dei militari dell’Arma all’estero che, in questo momento di particolare crisi internazionale, stanno aiutando numerosi concittadini a rientrare in sicurezza in Patria”.

Infine, il Generale Luongo ha rivolto “un incoraggiamento a tutto il personale affinché continui a svolgere il proprio compito con passione, integrità, spirito di abnegazione, e con il consueto desiderio di presidiare i territori e le comunità affidati”.

-Foto ufficio stampa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-

(ITALPRESS).