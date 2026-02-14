Il Cio sul caso del casco dell’ucraino Heraskevych “Dispiace, ma le regole sono uguali per tutti”

MILANO (ITALPRESS) – “Non avremmo voluto trovarci in questa situazione, non sentiamo gioia per quello che è successo, ci dispiace tantissimo ma bisogna mettere in atto le regole che sono uguali per tutti”. Lo ha detto il portavoce del Cio, Mark Adams, nel corso del quotidiano briefing al Main Media Centre di Milano, sul caso dell’ucraino Heraskevych, escluso dalla gara olimpica di skeleton e il cui ricorso al Tas è stato respinto. Heraskevych voleva indossare un casco commemorativo degli atleti uccisi nella guerra in Ucraina nonostante il divieto del Cio legato a quanto previsto dalla Carta Olimpica.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).