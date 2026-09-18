Il China-ASEAN Expo mette in evidenza le opportunità offerte dall’FTA 3.0

Alla 23esima edizione della China-ASEAN Expo di Nanning, un'area dedicata all'intelligenza artificiale presenta oltre 500 prodotti suddivisi in otto categorie, mostrando come l'IA stia entrando sempre più nella vita quotidiana e stia diventando anche un nuovo ambito degli scambi commerciali. Con il commercio tra Cina e ASEAN che nel 2025 ha superato i 1.000 miliardi di dollari, il quadro della CAFTA 3.0 sta ampliando la cooperazione nell'ambito dell'economia digitale, compresi l'intelligenza artificiale e il commercio digitale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)