Cina: CEO FISU, Universiadi invernali portano Jilin alla ribalta mondiale

Le Universiadi invernali di Changchun 2027 fungeranno da ponte che connette il mondo e contribuiranno a creare alcuni dei ricordi più preziosi per i giovani di tutto il pianeta, ha dichiarato Matthias Remund, segretario generale e amministratore delegato della Federazione internazionale dello sport universitario (FISU), in un'intervista esclusiva rilasciata a Xinhua. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)