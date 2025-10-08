ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e in considerazione del parere favorevole del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Gerald Joseph Cardinale, cittadino statunitense, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, numero 91″. Questa la nota di stasera.

“Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria del Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione”: queste le motivazioni presenti nella proposta del Consiglio dei Ministri.

