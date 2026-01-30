Il cardinale Parolin in visita ufficiale a Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, compirà una visita ufficiale a Malta questo fine settimana su invito della Nunziatura Apostolica, segnando un momento chiave nelle relazioni bilaterali. La visita, in programma da domani a domenica, concluderà formalmente un anno di eventi che hanno commemorato i 60 anni di relazioni diplomatiche tra Malta e la Santa Sede.

Durante il soggiorno, è previsto che Parolin incontri il presidente di Malta Myriam Spiteri Debono e i membri della Conferenza Episcopale Maltese. Evento centrale della visita sarà una celebrazione commemorativa domani sera presso la Curia Arcivescovile di Floriana. Il cardinale terrà il discorso principale e saranno presentate due pubblicazioni dedicate alla storia delle relazioni diplomatiche tra i due Stati. Domenica alle 9:30 il cardinale Parolin presiederà una messa pontificale in lingua inglese presso la concattedrale di San Giovanni a La Valletta. Concelebreranno i vescovi di Malta e Gozo, il Nunzio Apostolico monsignor Savio Hon Tai-Fai e i vescovi emeriti.

