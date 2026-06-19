Il Capo della Polizia Vittorio Pisani all’Assemblea nazionale della Federazione antiracket italiana

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha partecipato a Napoli, presso la Sala Conferenze del Real Albergo dei Poveri, all’Assemblea nazionale della FAI – Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane, aperta dal presidente della FAI Luigi Ferrucci.

Nel suo intervento il Prefetto Pisani ha sottolineato la necessità di un impegno condiviso e ampio per il contrasto all’usura e all’estorsione e ha auspicato che si realizzi un approccio sempre più integrato tra istituzioni ed associazioni di categoria.

Il Capo della Polizia ha ricordato la pericolosità e l’insidiosità delle forme estorsive che favoriscono l’infiltrazione criminale nel tessuto produttivo, alterando di fatto la concorrenza.

“Gli uffici di polizia devono accogliere e dialogare attivando indagini efficaci anche oltre la denuncia formale. Ciascuno deve impegnarsi per intensificare cooperazione, prevenzione e fornire strumenti di tutela per le imprese” ha concluso Pisani.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).