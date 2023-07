ROMA (ITALPRESS) – 30 concerti per celebrare i primi 30 anni di carriera: Daniele Silvestri torna dal vivo, da gennaio ad aprile 2024, con il nuovo spettacolo “Il cantastorie recidivo”, un resident show con ben 30 repliche all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nella città dove tutto è iniziato e che lo ha visto muovere i suoi primi passi artistici e che proprio ieri sera ha ospitato l’ennesimo sold out della sua ultima tournèe “Estate X”, dove ha annunciato dal palco il suo prossimo progetto. “Avevo scritto che avrei annunciato una cosa, niente di così eclatante ma un pochino si – ha detto Daniele tra gli applausi del pubblico – Fra poco arrivano i 30 anni di quella che qualcuno definisce carriera, ma per me è fortuna – 30 anni di fortuna – In queste occasioni in genere si decide di fare un unico grande evento in cui raccogliere magari degli amici. Invece noi abbiamo deciso di fare 30 volte la stessa meravigliosa cosa, nella stessa meravigliosa casa, che è questa. Io qua dentro, da metà gennaio a metà aprile, farò 30 concerti di seguito nella sala Petrassi che sarà la nostra nuova casa definitivamente. E lo sapete perchè? Perchè so testardo”.

“Il Cantastorie recidivo” ripercorre non solo la carriera di Daniele Silvestri, ma anche 30 anni di storia della società italiana, attraverso quelle canzoni che hanno segnato la carriera del cantautore dagli esordi ad oggi. Ogni replica sarà una sorpresa per il pubblico dell’Auditorium, che assisterà in ogni serata a uno show inedito e originale, in pieno stile Silvestri.

foto: ufficio stampa Daniele Silvestri

