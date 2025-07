Il Canada riconoscerà a settembre lo Stato Palestinese, la condanna di Israele

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro canadese, Mark Carney, ha annunciato che il Canada riconoscere uno Stato palestinese durante l’Assemblea generale dell’Onu prevista a settembre, unendosi a Francia e Regno Unito. “Chiaramente questa non è una possibilità a breve termine“, ha detto il premier canadese, aggiungendo che il Canada si è unito agli sforzi di altri Stati per “preservare la possibilità di una soluzione a due Stati” e che “molto deve accadere prima che venga istituito uno Stato democratico vitale”.

Nel corso di una telefonata con Carney, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha elogiato questa “posizione coraggiosa che arriva in un importante momento storico per salvare la soluzione a due Stati”, invitando i Paesi che non hanno ancora riconosciuto lo Stato di Palestina a farlo. Secondo il leader dell’Anp, la mossa del Canada è “storica” e “promuoverà la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione”.

Il ministero degli Esteri israeliano ha condannato l’annuncio di Carney. “Israele respinge la dichiarazione del primo ministro canadese. Il cambio di passo del governo canadese in questo momento rappresenta un premio per Hamas e mina gli sforzi di raggiungere un cessate il fuoco a Gaza nel quadro di un accordo per il rilascio degli ostaggi”, si legge in una dichiarazione della diplomazia israeliana.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).