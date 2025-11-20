ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario sul Campionato del Mondo Master di Manama 2025, una rassegna straordinariamente tinta d’azzurro. L’Italia conclude la nove giorni in Bahrein con ben 25 medaglie (nove d’oro, dieci d’argento e sei di bronzo) migliorando il record precedente di Zara 2022 con 17. Nel giovedì che ha chiuso la manifestazione sono arrivate quattro medaglie in altrettante prove a squadre. Trionfo per la formazione di fioretto femminile Veteran e il quintetto della sciabola Grand Veteran. Argento il fioretto femminile Grand Veteran e la sciabola maschile Veteran. Un gran finale sotto gli occhi del presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone e del Vicepresidente vicario Daniele Garozzo. La prova d’oro della squadra azzurra di fioretto femminile Veteran è iniziata con una larga vittoria nei quarti di finale contro il Canada per 45-22. Perfetta gestione anche in semifinale, per il quintetto seguito a fondo pedana dal responsabile d’arma Paolo Bottari e dal maestro Daniele Giannini, che ha avuto la meglio sull’Ungheria (45-24). In finale il team composto da Martina Ganassin, Marta Cammilletti, Francesca Zurlo, Paola Quadri ed Elena Benucci ha condotto fin dalla prima frazione allungando il margine fino alla nona frazione che si è conclusa con il punteggio di 40-23 regalando il titolo alle azzurre.

Grande gioia anche per la sciabola maschile Grand Veteran che è partita con i quarti di finale dove gli azzurri hanno avuto la meglio sulla Germania (45-16). Match molto equilibrato per il quintetto seguito dai maestri Roberto Amalfitano e Francesco Maria Soprana quello dei quarti di finale con l’Italia che si è imposta sulla Polonia (45-42). Il team composto da Enrico Antinoro, Riccardo Carmina, Luca Falaschi, Alberto Feira Chios e Giulio Paroli è partito a spron battuto in finale dominando gli Stati Uniti con un netto 45-31. Medaglia d’argento per la squadra di fioretto femminile Grand Veteran. Il giovedì si è aperto con il successo nei quarti per le azzurre sull’Australia (45-25) dopo un incontro condotto fin dall’inizio. In semifinale grande prova del team Italia che con un netto 44-23 ha avuto la meglio dell’Ungheria. In finale Iris Gardini, Gianna Cirillo, Magda Melandri, Maria Franca Col e Liqin Wei hanno lottato fino in fondo uscendo però sconfitte dagli Stati Uniti d’America (45-31) salendo sul secondo gradino del podio.

La quarta medaglia è arrivata dalla sciabola maschile Veteran. L’inizio di giornata ha visto il quintetto composto da Francesco Gallovotti, Lorenzo Giacinto Morretta, Camillo Matrigali, Roberto Napoli e Jacopo Spilimbergo ha proseguito la prova superando al rush finale gli Stati Uniti in semifinale (45-43) centrando il match per l’oro. Lo stop per gli azzurri è arrivato nel match conclusivo contro la squadra neutrale (45-35) centrando l’argento. Si conclude così l’edizione 2025 del Campionato del Mondo Master 2025 con l’Italia seconda nel medagliere dietro agli Statio Uniti d’America grazie al record di medaglie, ben 25.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).