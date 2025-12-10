Il Caftano marocchino entra ufficialmente nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il “Caftano marocchino: arti, tradizioni e saper-fare” è stato ufficialmente iscritto nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

La decisione è stata adottata mercoledì a Nuova Delhi dal Comitato intergovernativo riunito per la sua 20esima sessione. Questo riconoscimento internazionale premia la ricchezza storica e culturale del caftano, considerato uno dei simboli più rappresentativi dell’identità marocchina.

Raffinatezza, creatività e maestria artigianale si intrecciano in questo indumento tradizionale tramandato da secoli e presente in tutte le regioni del Paese. L’UNESCO ha inoltre sottolineato il ruolo attivo del Marocco nella protezione del patrimonio immateriale e il suo contributo alla promozione del dialogo interculturale.

-Foto Map-

(ITALPRESS).