Il brand Hyundai raggiunge valore record di 24,6 mld di dollari

ROMA (ITALPRESS) – Il brand Hyundai ha raggiunto una valutazione record di 24,6 miliardi di dollari, conquistando il 30esimo posto nella classifica Best Global Brands 2025 di Interbrand. Si tratta del 16esimo anno consecutivo di crescita del valore del Brand dal 2010, con un aumento del 72% negli ultimi cinque anni, a conferma della forza e della continuità della strategia globale dell’azienda. Per il secondo anno consecutivo, Hyundai si posiziona tra i primi 30 brand al mondo.

La crescita di Hyundai nella classifica riflette i solidi risultati finanziari, l’espansione strategica a livello globale e il costante investimento nell’innovazione. Nel 2024 l’azienda ha registrato ricavi record, celebrando un traguardo storico di produzione e completando una quotazione in borsa di rilievo. Parallelamente, Hyundai ha rafforzato la leadership nella mobilità elettrica e nella sicurezza, consolidando la propria presenza attraverso premiate campagne di comunicazione e a sponsorizzazioni globali. Tutto questo ha contribuito ad accrescere l’influenza e l’appeal globale del Brand, proiettando Hyundai verso una nuova fase di crescita e di riconoscimento internazionale.

“Questa valutazione record è il risultato diretto della dedizione dei nostri team in tutto il mondo e della visione del nostro Executive Chair” – ha dichiarato Josè Muñoz, President e CEO di Hyundai. “Ringrazio i nostri concessionari, che ogni giorno portano avanti i valori del Brand, e sono orgoglioso di come l’eccellenza operativa coreana abbia reso possibile la nostra espansione globale. Dai veicoli elettrici pluripremiati alle innovazioni nella produzione, stiamo costruendo un Brand in cui i clienti ripongono fiducia e che continuano a scegliere. Con il nostro impegno ‘Progress for Humanity’, questo è un momento straordinario per essere con Hyundai”.

“Hyundai continua a proporre veicoli capaci di rispondere a esigenze sempre più diversificate, dall’ampliamento della gamma elettrica ai modelli ibridi” – ha dichiarato Jihun Moon, Global Managing Partner di Interbrand Group. “Grazie a strategie di marketing mirate per ogni area geografica, il Brand sta costruendo una base di appassionati sempre più ampia a livello globale. Hyundai rafforza inoltre i punti di contatto con i clienti, non solo negli Stati Uniti e in Europa, ma anche nei mercati emergenti, posizionandosi per una crescita duratura in termini di valore e riconoscimento”.

– foto: ufficio stampa Hyundai Italia –

