Il biologico potenzia la Dieta Mediterranea

ROMA (ITALPRESS) - La dieta mediterranea è da sempre considerata un modello di salute e longevità. Ma una nuova ricerca italiana dimostra che, se è biologica, i benefici aumentano ancora. Lo studio, condotto dall’Università di Roma Tor Vergata e pubblicato sulla rivista Microorganisms, ha confrontato la versione tradizionale con quella a base di alimenti bio. I risultati parlano chiaro: bastano quattro settimane di dieta mediterranea biologica per rafforzare il microbiota intestinale, con effetti antinfiammatori, antiossidanti e di sostegno al sistema immunitario. Le donne, in particolare, traggono vantaggi maggiori, grazie alla migliore qualità nutrizionale dei cibi bio e all’assenza di pesticidi e additivi. I dati, presentati a Roma durante la campagna “Il Bio Dentro di Noi”, confermano quanto già osservato in studi precedenti: gli alimenti biologici garantiscono una maggiore presenza di antiossidanti e composti protettivi. La conclusione dei ricercatori è chiara: la dieta mediterranea fa bene, ma se è biologica fa ancora meglio. fsc/azn