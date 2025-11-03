Il 7 novembre esce “G”, il nuovo album di inediti di Giorgia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo un anno ricco di successi e Riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https://Giorgia.lnk.to/-G-).

Questa la tracklist di “G”. LA CURA PER ME, GOLPE, TRA LE LUNE E Le dune, Carillon, Corpi celesti, Paradossale, Rifare tutto, sabbie mobili, L’unica, Odio corrisposto, Niente di male, La cura per me ft. Blanco. L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica. “GOLPE” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce). Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).