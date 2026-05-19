Auditel, Sinner fa il pieno in Toscana, Lazio e Marche. Boom di share tra i laureati

IPA84798472 - Jannik Sinner wins the Internazionali BNL d'Italia for the first time and 50 yesrs after the last win of Adriano Panatta during Internazionali BNL d'Italia, International Tennis match in Rome, Italy, May 17 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sinner si conferma un campione assoluto del tennis ma anche dell’ascolto tv. Domenica la finale degli Internazionali d’Italia vinta contro Casper Ruud, sommando i dati di Tv8 e Sky Sport, in diretta dalle 17 fino alle 19:40 circa è stata vista da 4.335.762 spettatori col 34.1% di share. Ma a sorpresa la regione più “Sinneriana” d’Italia è stata la Toscana. Lo rende noto il report realizzato da OmnicomMediaGroup per il quotidiano nazionale Libero, che ogni giorno monitora i trend degli ascolti televisivi.

Sempre sommando le audience di Tv8 e Sky Sport, lo share medio totalizzato infatti dai telespettatori toscani è stato del 48%, seguito dal Lazio (43.3%) e dalle Marche (41.5%). Solo quarto il Trentino Alto Adige, patria di Jannik, con un comunque ragguardevolissimo 41% di share. Bene anche Liguria e Lombardia, appaiate al 38.4%, poi Veneto (37.5%), Sardegna ed Emilia-Romagna (36.5%) e Abruzzo (35.1%). Campania (18.8%), Sicilia (16.8%) e Basilicata (9.4%) sono le regioni in cui il nostro numero 1 del tennis mondiale ha sfondato meno.

Quanto alle fasce d’età, Sinner raggiunge una penetrazione impressionante nei cluster d’età più giovani: quasi il 48% di share tra i 20/24enni, 47.3% tra i teenager 15/19 anni, 35.5% tra gli 8/14enni. Benissimo anche tra i 55/64enni col 41.2% e tra i 45/54enni col 37.6%. Il dato di share più alto però Sinner l’ha raggiunto tra i laureati, con un “sanremese” 59% di share. Tra i titoli di studio bene anche il target “medie superiori” col 43.3%. Infine, quanto alla distribuzione territoriale, dominano i grandi centri abitati col 41.8% in quelli tra 100mila e 250mila abitanti e il 39.5% sopra le 250mila unità.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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