La IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana promuove il valore del dialogo

ROMA (ITALPRESS) – Sabato 23 e Domenica 24 maggio, in Piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella, si svolgerà la tappa romana della IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana, ideato da Fondazione Treccani Cultura, che quest’anno sceglie come parola chiave dialogo, richiamando la necessità di costruire relazioni autentiche e sincere, sia sul piano individuale sia come comunità.

La manifestazione, interamente gratuita e a ingresso libero, è promossa da Fondazione Treccani Cultura, in collaborazione con Università degli Studi Roma Tre e Municipio Roma VIII; con il contributo di Regione Lazio e Arsial; con il sostegno di Roma Capitale e Biblioteche di Roma; con la partecipazione di Panini Comics – Topolino e con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Media partner Rai Cultura e Rai Radio 3. Il programma prevede due giorni di incontri, letture, laboratori e spettacoli per riflettere sulla centralità del dialogo e sulle molteplici declinazioni della parola nei diversi ambiti della nostra vita: dalla letteratura all’arte, dalla pedagogia alla psicoterapia, dalla musica all’intelligenza artificiale, con approfondimenti dedicati anche alla relazione tra paesaggio e ambiente e alle forme di comunicazione del mondo animale.

Tra gli appuntamenti principali, Francesco Piccolo con il monologo Il maschio Zeno Cosini, un’indagine sull’identità maschile attraverso uno dei personaggi più emblematici della letteratura del Novecento; Enrico Terrinoni con un incontro dedicato al dialogo interiore e alle forme del silenzio nell’Ulisse di Joyce; Liliosa Azara ed Elisabetta Frontoni che, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, proporranno un approfondimento sul ruolo del dialogo tra le forze politiche durante i lavori dell’Assemblea Costituente; ed Enrico Alleva con un intervento sulle forme di comunicazione e relazione tra gli animali.

Attesi anche Gemma Calamandrei e Alberto Siracusano con un incontro dedicato al valore del dialogo nei percorsi psicoterapeutici; Paolo D’Angelo, con una riflessione sul paesaggio tra ambiente, natura e rappresentazione artistica, e Luana Toniolo che, insieme a Maria Cristina Terzaghi, discuterà del dialogo nel mondo dell’arte tra passato e presente, tra opere e visitatori, alla luce dei cambiamenti prodotti dalle tecnologie digitali e dalle più recenti modalità di fruizione culturale. Completano il programma gli incontri dedicati alla musica come forma di dialogo per le nuove generazioni: Antonella Inverno e Francesco “Kento” Carlo, rifletteranno sul rap come strumento educativo nelle scuole, nelle comunità e nelle carceri minorili; mentre, per il format Le parole delle canzoni, Sofia Assante dialogherà con Casadilego, cantautrice rivelazione della nuova scena musicale italiana.

– Foto ufficio stampa Treccani –

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