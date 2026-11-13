Il 56% dei giovani italiani usa l’IA per informarsi e il 54% ritiene sia affidabile

ROMA (ITALPRESS) – I giovani si interessano alle notizie, a quello che succede nel mondo e nel nostro Paese, ma orientarsi diventa sempre più difficile. Il 57% dei giovani tra i 16 e i 35 anni ritiene oggi più complesso formarsi un’opinione su ciò che accade (+10 punti vs. 2025). Eppure il 56% si dichiara molto o estremamente interessato alle notizie (+4,5 punti). È uno dei risultati del focus “giovani e informazione” dell’Osservatorio GenerationShip 2026 di Changes Unipol, a cura di Kkienn Connecting People and Companies.

In un contesto segnato da crescenti preoccupazioni per il futuro, l’accesso a un numero sempre maggiore di contenuti non si traduce automaticamente in maggiore capacità di interpretarli. Nel 2026 cresce, tra i giovani, l’attenzione verso i temi che riguardano il presente e le prospettive future. Tra gli argomenti a cui dichiarano di dedicare maggiore attenzione, l’attualità nazionale e internazionale raggiunge il 23%, guadagnando 5 punti rispetto al 2025.

Aumenta in misura analoga l’attenzione prioritaria per le informazioni relative allo studio (18%, +5 punti) e al lavoro (16%, +5 punti). Cresce anche quella per la cronaca locale (16%, +3 punti) e, in misura più contenuta, per la politica italiana (16%, +1 punto) e internazionale (11%, +2 punti). Un cambiamento che riflette un maggiore bisogno di comprendere ciò che accade e orientarsi in uno scenario percepito come sempre più incerto, al quale si accompagna però una crescente difficoltà nel formarsi un’opinione. I social sono il primo canale informativo per il 59% dei giovani (vs. 28% degli adulti). La stampa, tradizionale e online, è indicata dal 39% dei giovani e dal 65% degli adulti. Cresce inoltre il ricorso ad aggregatori di notizie e strumenti di IA.

Quando devono capire un tema importante, però, i giovani cambiano percorso: il 31% parte da un motore di ricerca, il 24% da un sito di informazione e il 15% dall’IA (vs. 8% degli adulti). Piattaforme e algoritmi facilitano l’accesso ai contenuti, ma possono rendere meno visibile la fonte originaria e più complesso valutarne l’affidabilità. I giovani dedicano all’informazione circa un’ora e 40 minuti al giorno, un dato stabile rispetto al 2025, gli adulti circa un’ora e 30. Il 42% privilegia articoli cartacei o online, il 40% video sui social e il 18% radio e podcast.

Tra i 16-22enni il video social è già la modalità prevalente di informazione, mentre la lettura torna progressivamente dominante con l’età. Per il 53% l’informazione arriva in un flusso continuo, tra social, motori di ricerca, televisione e chat. Il 47%, però, riserva momenti specifici alla ricerca di notizie. Il giudizio sulla qualità dell’informazione in Italia peggiora: tra i giovani il voto medio scende da 5,6 nel 2025 a 5,1 nel 2026 e il 46% esprime una valutazione negativa.

Si tratta di percezioni degli intervistati, non di una misurazione diretta della qualità giornalistica. Il 54% dei giovani giudica abbastanza o molto affidabili le informazioni fornite dall’IA rispetto al 28% che le ritiene non affidabili. Tra i giovani utilizzatori, il 72% dichiara di controllare le risposte con altre fonti quando deve prendere decisioni importanti e il 68% vuole conoscerne la provenienza. La verifica non è però sistematica: il 71% controlla più spesso quando una risposta contraddice le proprie convinzioni, mentre il 52% non si interroga sull’origine delle informazioni se la risposta appare convincente. Il 41% teme soprattutto le notizie parzialmente vere ma fuorvianti e il 31% quelle fondate su indiscrezioni o fonti non verificabili (+17 punti vs. 2025). Le notizie completamente inventate sono indicate dal 28%.

– Foto Ipa Agency –

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