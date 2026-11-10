Cng, al via il bando “Città Italiana dei Giovani 2027”

ROMA (ITALPRESS) – È ufficialmente aperto il bando per l’edizione 2027 del Premio “Città Italiana dei Giovani”, l’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG), in collaborazione con ANCI Giovani. Con l’edizione 2027, il premio evolve e punta ancora di più sulla valorizzazione delle amministrazioni che scelgono politiche giovanili organiche e strutturali, capaci di incidere a lungo termine sul tessuto locale.

Queste le principali novità dell’edizione 2027. Consolidamento e misurabilità dei progetti: nel solco dell’attenzione alla qualità progettuale che da sempre contraddistingue il premio, vengono introdotti criteri ancora più puntuali per evidenziare la solidità, la continuità e l’impatto a lungo termine delle strategie comunali. Autonomia e contrasto allo spopolamento: diventano centrali le misure a supporto dell’indipendenza abitativa, lavorativa e sociale delle nuove generazioni, con un focus mirato a contrastare la fuga dei giovani dai territori e dalle aree interne. Partecipazione reale nei processi decisionali: più valore al protagonismo civico: i giovani non sono semplici destinatari di servizi, ma attori coinvolti direttamente nelle scelte di governo locale.

Un percorso oltre il premio: il riconoscimento non si chiude con la cerimonia di proclamazione, ma avvia una fase di affiancamento per monitorare e valorizzare l’attuazione concreta delle politiche e i risultati effettivi raggiunti nel tempo. I Comuni interessati a candidarsi possono presentare i propri progetti entro il 20 dicembre 2026. I dettagli sui requisiti di ammissione e le linee guida del bando sono consultabili sul portale ufficiale del Consiglio Nazionale dei Giovani (consiglionazionalegiovani.it).

-Foto Ufficio stampa CNG-

(ITALPRESS).