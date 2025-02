MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’ottima accoglienza ricevuta dai primi due singoli, “Non Esistono Innocenti Amico Mio” e “Noi Siamo Gli Altri”, arriva l’atteso annuncio: il nuovo album dei Negrita, “Canzoni Per Anni Spietati” (Usm/Universal), sarà disponibile dal 28 marzo 2025. Il disco rappresenta il nuovo atteso capitolo artistico della band, un concept album, un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero che arriva a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio. A impreziosire l’annuncio, i Negrita svelano anche la copertina del nuovo album, una scelta grafica che si distingue per la sua essenzialità e potenza comunicativa. Nessuna immagine, solo parole. Il titolo “Canzoni Per Anni Spietati” campeggia da solo, senza distrazioni visive, a sottolineare l’urgenza del messaggio e la centralità dei contenuti del disco. In un’epoca in cui l’immagine domina su tutto, la band decide di andare controcorrente, riaffermando il valore della parola scritta e l’importanza di un album che nasce per essere ascoltato, vissuto e interiorizzato senza filtri.

Per festeggiare con i propri fan l’uscita del nuovo disco, la band ha pensato di incontrare alcuni di loro in un esclusivo Meet & Greet nelle venue dei concerti del “Negrita – Canzoni Per Anni Spietati Tour”. Questa possibilità sarà data a chi avrà effettuato il pre-order dell’album in qualsiasi formato sullo shop di Universal Music e avrà acquistato o acquisterà un biglietto per una delle date tour.

