CATANZARO (ITALPRESS) – “Calabria Digital Summit”, l’evento sulla digitalizzazione nella Pa si terrà il 27 settembre in Cittadella. Interverranno il presidente Occhiuto, il sottosegretario Butti, l’assessore Pietropaolo, il dg dell’Agenzia per l’Italia digitale Nobile “L’ecosistema digitale dell’innovazione in Calabria: fattore chiave di sviluppo economico” è il tema della dodicesima tappa del “Progetto Digital Regional Summit”, evento promosso da Regione Calabria e The Innovation Group. La manifestazione, per la prima volta in Calabria, si terrà il prossimo 27 settembre a Catanzaro, presso la Cittadella regionale “Jole Santelli” (Viale Europa, Località Germaneto).

La sessione plenaria, ora 9,30-11,30, si aprirà con i saluti del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

L’apertura dei lavori è affidata all’assessore Filippo Pietropaolo al quale è stata assegnata anche la delega alla Transizione digitale “a dimostrazione – dichiara – di come la Regione Calabria ha deciso di puntare allo sviluppo di una società digitale in un’ottica di sistema che comprenda cittadini e imprese, che dovrà sviluppare nuove tecnologie digitali per l’amministrazione e per il territorio regionale e una rete di collegamento e sinergia per accrescere la capacita di innovazione e la competitività anche con le altre regioni; un processo di trasformazione digitale che ci consenta, inoltre, di rafforzare la semplificazione amministrativa e la sicurezza informatica”.

“Queste – evidenzia l’assessore Pietropaolo – sono, di fatto, le linee strategiche contenute nel Piano triennale per la transizione digitale, 2022-2024 della Regione Calabria approvato di recente e per il quale sono previsti notevoli investimenti con fondi Pac, Psc, Por, Pnrr e del bilancio regionale. E’ partita una nuova fase. Un nuovo processo di trasformazione digitale inclusivo, etico, sostenibile”.

Interverrà alla sessione plenaria d’apertura anche il sottosegretario della presidenza del Consiglio dei ministri all’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, Alessio Butti.

La I° edizione del “Calabria Digital Summit”, organizzata nell’ambito del “Digital Italy Program 2023”, è articolata in una intera giornata di lavori (ore 9.00 – 17.00) e prevede la realizzazione, oltre della sessione plenaria di apertura sull’Ecosistema digitale dell’innovazione, di altre tre sessioni dedicate a: Sanità digitale, Cybersecurity, Pnrr e Trasporti; la quinta sessione plenaria conclusiva riguarderà, invece, le Prospettive e sviluppo del Porto di Gioia Tauro.

Il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, Mario Nobile, concluderà i lavori della sessione plenaria di apertura.

Al “Calabria Digital Summit” sono stati invitati i sottosegretari della presidenza del Consiglio dei ministri Wanda Ferro (all’Interno), Alfredo Mantovano (alla Cybersicurezza e alla sicurezza della Repubblica).

L’evento si propone di dar conto dello stato dell’arte dell’innovazione e della trasformazione digitale promosse nei territori della Regione Calabria. La manifestazione ha, inoltre, l’obiettivo di realizzare un confronto operativo tra esperti e attori di settori economici della Regione Calabria con il sistema territoriale di Imprese e professionisti, Pubbliche amministrazioni locali, Camere di commercio, Università, Organizzazioni ed Associazioni di categoria. Altro obiettivo dell’evento, poi, è quello di individuare, valutare, valorizzare e rendere pubbliche le migliori pratiche di sviluppo e di innovazione digitale regionale, affinchè siano conosciute a livello territoriale e nazionale ed operino in un contesto di collegamento e sinergia.

– foto: ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).