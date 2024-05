ROMA (ITALPRESS) – Un weekend movimentato per gli interpreti dell’off road in lizza per la 25^ edizione del Suzuki Challenge, il monomarca promosso dalla casa giapponese che per l’occasione ha visto i suoi protagonisti battagliarsi lungo il percorso proposto dal 2° Baja Colline Metallifere, nella duplice veste di secondo atto del trofeo e del Campionato Italiano Cross Country e SSV 2024. Tante le sfide proposte dal territorio della provincia di Grosseto, con la località di Monterotondo Marittimo a fare da polo logistico nelle due giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio. Quattro i settori selettivi affrontati dai concorrenti del Challenge per un totale di 80 chilometri competitivi lungo i tratti di “Boschetti-Poggio”, “Poggio-Bivio”, “Bivio-Poggio” e “Poggio-Boschetti”, che hanno presentato insidie e colpi di scena. Anche questa volta, è Alfio Bordonaro a portare a casa il primato nel Suzuki Challenge che mette a punto il suo secondo successo stagionale nel monomarca dopo quello ottenuto a Pordenone lo scorso marzo, in occasione del 14° Italian Baja di Primavera – Artugna Race che ha inaugurato ufficialmente la stagione 2024. Il pilota catanese al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa, secondo assoluto nella classifica finale riservata al tricolore alle spalle di Andrea Schiumarini, ha preceduto l’altro equipaggio su Grand Vitara composto da Emilio Ferroni e Daniele Fiorini, saliti al secondo posto della graduatoria del trofeo con un totale di 32 punti, trenta in meno rispetto al siciliano che attualmente si trova al comando. Terzo gradino del podio riservato al monomarca per Gianluca Morra, navigato da Stefano Tironi su Suzuki Grand Vitara di Gruppo T2 con cui sale al terzo posto con 31 punti, davanti a Carmelo Ciancio in coppia con Rocco Sbaraglia in gara su vettura gemella. Diversi i ritiri registrati dalla competizione toscana, a cominciare da Lorenzo Codecà. Sfortunato il pilota lombardo su Suzuki Grand Vitara di tipo T1, accompagnato alle note da Gilberto Menetti, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un guasto al posteriore della propria vettura nel corso della terza speciale. Sorte analoga per il Grand Vitara di Gruppo T2 di Stefano Sabellico, affiancato da Andrea Taloni sul sedile di destra, fuori dai giochi nella prima fase di gara. Archiviato il secondo round del trofeo, il 25° Suzuki Challenge volerà ancora una volta in Friuli-Venezia Giulia per affrontare le sfide dell’appuntamento internazionali dell’Italian Baja 2024, in programma dal 4 al 7 luglio.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]