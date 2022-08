MILANO (ITALPRESS) – Cresce l’attesa per “Will Of The People”, il nuovo album de “I Muse” previsto per il 26 agosto. Per la pubblicazione è prevista un’iniziativa per tutti fan della rock band inglese: i negozi delle principali città italiane apriranno eccezionalmente la sera precedente alla release del 26 agosto per permettere ai fan di acquistare l’album con un gadget speciale in esclusiva in omaggio. Il frontman della band Matt Bellamy dice a proposito dell’album: “Will Of The People è nato tra Los Angeles e Londra ed è influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo. La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell’ordine globale hanno influenzato Will Of The People. È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l’impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati. Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo”.

La title track dell’album “Will Of The People” porta una provocazione giocosa ad un glam-rock distopico mentre c’è un’innocenza e una purezza nelle trame elettroniche nostalgiche di “Verona”. Dall’emozione viscerale di “Won’t Stand Down” ai riff pesanti a tinte industriali di “Kill Or Be Killed,” o la velocità di “Euphoria,” l’album si conclude con il frenetico finale del brano, brutalmente onesto, “We are Fucking Fucked”. “Will Of the people” è stato prodotto dai Muse. I collaboratori più importanti includono il mixaggio di otto tracce da parte del vincitore di un Grammy Award Serban Ghenea , il mixaggio di Dan Lancaster su “Won’t Stand Down” e un ulteriore mixaggio su “Kill Or Be Killed” di Aleks von Korff.

