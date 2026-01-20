ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 è il nuovo anno record del turismo di Roma. A certificarlo sono i dati dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio: gli arrivi da gennaio a dicembre scorso sono stati 22,9 milioni, di cui 12 milioni dall’estero, con 52,92 milioni di presenze, rispettivamente +3,42% e +2,87% sul precedente primato storico del 2024.

“Siamo felici e orgogliosi di questo nuovo record – commenta il sindaco Roberto Gualtieri -, è stato un anno intenso, impegnativo ma molto positivo per la città sotto ogni punto di vista. Voglio ringraziare l’Assessore Onorato per il suo lavoro: il turismo è un’industria che genera indotto, posti di lavoro e che concorre a trainare il rilancio della Capitale, nel segno di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile”.

“Non è casuale che ogni anno aggiorniamo il record di arrivi e presenze – aggiunge Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale -, ma è il frutto di una strategia. Scelte precise che abbiamo fatto, puntando sull’asset dei grandi eventi che offrono un motivo in più per tornare a Roma o per allungare la propria permanenza. Il turismo porta ricchezza alle imprese e ai cittadini, tanto che nel 2024 secondo Il Sole 24 Ore ha generato 13,3 miliardi di euro sul territorio, e crea nuovi posti di lavoro, con l’occupazione che nell’ultimo triennio è cresciuta del 5,5% di anno in anno. Stiamo lavorando per continuare a sviluppare il turismo e renderlo sempre più compatibile con la città e i residenti: i visitatori devono lasciare a Roma più di quanto hanno trovato”.

– foto IPA Agency –

