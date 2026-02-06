Home Video News Pillole Il 2025 anno-record per la raccolta di plasma
Il 2025 anno-record per la raccolta di plasma
ROMA (ITALPRESS) - La raccolta di plasma in Italia cresce ancora e segna un nuovo record nel 2025. Secondo i dati elaborati dal Centro Nazionale Sangue, l’anno scorso sono state raccolte 919,7 tonnellate di plasma, oltre 11 tonnellate in più rispetto al 2024. Malgrado questi numeri importanti però, l’autosufficienza in materia di plasma resta una sfida, come spiega la professoressa Luciana Teofili, direttore generale del Centro Nazionale Sangue. sat/azn