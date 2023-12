MILANO (ITALPRESS) – Martedì 19 dicembre, nella prestigiosa cornice dello stadio di San Siro, si terrà la prima edizione del Coni Lombardia Awards, l’evento ideato e organizzato dal Comitato Olimpico regionale con il sostegno di Regione Lombardia e che vedrà premiati atleti, tecnici, squadre e le eccellenze sportive lombarde che si sono distinte nel corso del 2023. Al progetto, alla sua prima edizione, hanno prestato la collaborazione i Comitati Regionali di Fasi (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) e Fipav

(Federazione Italiana Pallavolo). Nello specifico, verranno premiati la Squadra dell’anno, gli Atleti dell’anno, l’Atleta CIP

dell’anno e i Tecnici dell’anno. Inoltre, verranno premiate alcune Stars of Honor Lombardia e saranno consegnate delle menzioni speciali a società e dirigenti.

A fare gli onori di casa il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva, unitamente al presidente nazionale Giovanni Malagò. Parteciperanno alla serata le principali rappresentanze istituzionali del territorio e tutti i presidenti regionali delle federazioni e degli organismi sportivi del CONI Lombardia.

Tra gli altri i dirigenti di Inter, Milan, Olimpia Milano, Lecco, Feralpisalò, Pallacanestro Brescia, del volley lombardo e il professor Franco Ascani, membro della Commissione Cultura e

Patrimonio Olimpico del Cio.

Alla serata interverranno Marco Villa per il ciclismo, Filippo Tortu e Roberto Rigali con il tecnico Antonio La Torre per l’atletica, Matteo Zurloni dell’arrampicata, le coppie Guignard-Fabbri e Conti-Macii per il pattinaggio, Danilo Sollazzo campione del Tiro a Segno, l’atleta paralimpico Simone Barlaam e Gemma Galli per il nuoto. Presenza speciale, infine, quella di un campione d’Europa di calcio del 2021, il lombardo Manuel

Locatelli in forza ora alla Juventus. A impreziosire ulteriormente la serata è prevista la partecipazione di Franco Baresi, Francesca Schiavone, Dino Meneghin, Pierluigi Marzorati, Francesca Piccinini, Cristian Zaccardo e del Coach della A7 Milano, Ettore Messina.

