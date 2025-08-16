Il 13 settembre la scherma torna a Roma con la XV edizione di ‘A Fil di Spada’

ROMA (ITALPRESS) – La scherma tornerà protagonista nel cuore della Capitale, con uno degli eventi più suggestivi, inclusivi e internazionali dell’intero panorama promozionale. Sabato 13 settembre 2025, dalle ore 16:00 fino alle 20:30, la Piazza della Rotonda, davanti al maestoso colonnato del Pantheon, farà da teatro alla XV edizione di “A Fil di Spada” – Memorial Enzo Musumeci Greco, la maratona di assalti che unisce atleti, appassionati e semplici curiosi nel nome dello sport e dell’aggregazione.

Un evento unico nel suo genere, capace di trasformare uno dei luoghi più iconici al mondo in una pedana a cielo aperto dove la scherma diventa spettacolo, cultura e inclusione. In occasione del World Fencing Day 2025, infatti, “A Fil di Spada” sarà ancora una volta simbolo della forza aggregante e universale di questa disciplina, richiamando schermidori da tutto il mondo e migliaia di spettatori. L’hashtag scelto è #fencingforfriendship e la conduzione sarà affidata al maestro Renzo Musumeci Greco e a una leggenda dello sport quale è Novella Calligaris.

Non servono iscrizioni, né comunicazioni preventive per esser protagonisti di questa festa: basta presentarsi, impugnare l’arma e salire in pedana. Tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt ricordo, mentre per chi lo desidera sarà possibile utilizzare gli spogliatoi dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, a pochi metri dalla piazza, dove saranno anche organizzate visite guidate alla Casa Museo e un concorso fotografico a tema, con regolamento e premi dedicati.

Scherma olimpica, paralimpica e non vedenti: tutti insieme per un unico messaggio, quello dell’inclusione e della condivisione attraverso lo sport. Un ponte tra generazioni, abilità e culture che rende “A Fil di Spada” un autentico evento globale.

Numerose autorità e ospiti del mondo sportivo e culturale interverranno nel corso del pomeriggio. Il tutto sotto l’egida dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, con il patrocinio delle massime istituzioni civili e sportive, con in testa la Federazione Italiana Scherma che, su delibera del Consiglio presieduto da Luigi Mazzone, supporterà un’edizione storica, la numero 15, che aprirà idealmente la nuova stagione in pedana.

