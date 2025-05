Il 13 giugno esce “Io non sarei”, il nuovo album di Alessandra Amoroso

ROMA (ITALPRESS) – A quattro anni dall’ultimo disco, il 13 giugno esce “Io non sarei” (Epic / Sony Music) il nuovo album di Alessandra Amoroso che sarà disponibile in versione cd e vinile.

“Io non sarei”, che vede la direzione artistica di ZEF, è un disco eterogeneo che mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra: un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul. Questo album è il punto di partenza di un nuovo viaggio musicale dell’artista, prima parte di progetto più ampio, e rappresenta la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare, e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’ideale che non esiste e si abbraccia la realtà, ogni giorno, nella vita vera, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva.

Oltre ai brani inediti, l’album contiene “Fino a Qui”, brano con cui l’artista si è presentata per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, la hit “Mezzo Rotto” ft. Bigmama che la scorsa estate ha conquistato i vertici di tutte le classifiche, il brano “Si mette male”, scritto da Tananai, e l’ultimo singolo “Cose stupide”, attualmente in radio, che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione.

“Cose stupide” è accompagnato da un video diretto da Marco Braia, che vede protagonista Matilde Gioli, che interpreta una donna che si lascia andare a una danza goffa ma liberatoria durante la quale arriva anche a rompere alcuni oggetti, simbolo della fragilità delle relazioni.

La direzione visual del progetto è stata curata da Corrado Grilli. Alessandra, inoltre, tornerà live con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, che debutterà l’11 giugno con una serata speciale alle Terme di Caracalla insieme a tanti ospiti.

-Foto on-outnow