IGEA assume 14 operai a tempo indeterminato, Cani “Risorsa strategica per la Regione Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Igea S.p.A., la società in house della Regione Sardegna impegnata nella gestione, custodia e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e riassetto ambientale delle aree minerarie dismesse di competenza regionale, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 14 unità di personale nella categoria contrattuale operaio, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La selezione si inserisce nel percorso di rafforzamento organizzativo della società, in coerenza con le Linee guida del Piano industriale 2025-2029, recentemente approvate, che delineano nuovi obiettivi strategici e prospettive di ampliamento delle attività aziendali. “Igea rappresenta una risorsa strategica per la Regione Sardegna, non soltanto per il lavoro fondamentale che svolge nella messa in sicurezza e nella riqualificazione delle aree minerarie dismesse, ma anche in vista delle nuove opportunità che si stanno delineando per il nostro territorio”, dichiara l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani. “Il progetto dell’Einstein Telescope – sottolinea – comincia a prendere forma e richiede una visione di lungo periodo, capacità operative e competenze adeguate per affrontare le sfide che si prospettano. In questo contesto, il rafforzamento di Igea e la valorizzazione delle sue professionalità possono contribuire al percorso di sviluppo della Sardegna, mettendo a disposizione del territorio un patrimonio di competenze ed esperienza nella gestione ambientale e nella conoscenza dei siti minerari”.

“L’ampliamento dell’organico risponde alla necessità di rafforzare la struttura operativa di Igea e a sviluppare nuovi ambiti di intervento”, afferma l’amministratore unico di Igea S.p.A., Salvatore Mattana. “Le Linee guida del Piano industriale 2025-2029 – spiega – indicano un percorso di crescita che richiede risorse umane adeguate, professionalità qualificate e una maggiore capacità di intervento sul territorio. Con questa selezione intendiamo investire sulle competenze e sulla solidità organizzativa della società, creando le condizioni per rispondere in modo efficace alle responsabilità attuali e ai nuovi obiettivi strategici”. Il bando prevede l’assunzione di sette operatori ambientali polivalenti, di cui sei con sede di lavoro a Iglesias, nella località di Miniera Campo Pisano, e uno a Lula, presso la Miniera di Sos Enattos. È inoltre prevista l’assunzione, con sede a Iglesias, di un manutentore meccanico con competenze da motorista, elettrauto o carrozziere auto e di un operaio conduttore mezzi. Completano il quadro delle assunzioni due manutentori meccanici saldo carpentieri e due manutentori elettrici ed elettronici in possesso della qualifica PES, con sedi di lavoro a Iglesias e Lula, oltre a un manutentore elettrico ed elettronico con qualifica PAV, destinato alla sede di Lula.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 13 novembre 2026, secondo le modalità e i requisiti indicati nel bando ufficiale. Il testo integrale dell’avviso e tutte le informazioni relative alla procedura selettiva sono disponibili sul sito istituzionale di Igea S.p.A. al seguente indirizzo: http://www.igeaspa.it/it/bando_detail.wp?contentId=BND6978.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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