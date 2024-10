RIMINI (ITALPRESS) – Italian Exhibition Group (IEG) lancia un nuovo appuntamento nel solco delle sue fiere Green&Technology: MIT.EQ “Marine Innovation Technology Equipment Expo”. MIT.EQ si svolgerà dal 5 al 7 marzo 2025 in contemporanea a KEY – The Energy Transition Expo, il principale evento europeo dedicato alle tecnologie e soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili nel Mediterraneo, che nell’edizione 2024 ha registrato 53.157 presenze da 107 paesi e 837 espositori di cui il 33% esteri.

Come spiega Marco Cecchini, Business Development Manager Italy & UE di IEG, “MIT.EQ sarà un evento fieristico di respiro internazionale dedicato ai professionisti dell’industria marittima, che nasce da una precisa esigenza del mercato: avere un focus sullo sviluppo e l’innovazione sostenibile del settore. L’industria nautica è un settore strategico per l’Italia e crediamo che ci sia spazio per un nuovo evento verticale dedicato all’intera filiera. MIT.EQ non sarà solo una fiera commerciale B2B, ma anche una speaking-platform per elevare il dibattito sull’innovazione sostenibile del comparto, mettendo in luce l’impegno crescente delle aziende verso innovazioni eco-tecnologiche all’avanguardia e sostenibili”.

In una fase dell’industria nautica globale, caratterizzata da una crescente domanda di mercato e da sfide quali la sostenibilità e la sicurezza, diventa infatti strategico favorire le iniziative di networking in seno a tutta la filiera produttiva e dei servizi del comparto.

MIT.EQ ospiterà aziende di vari settori: fornitura e subfornitura nella costruzione di imbarcazioni;

forniture per interni, arredi, impianti e materiali; forniture per porti e marine; equipaggiamenti di sicurezza e salvataggio; macchinari, propulsione, impianti e accessori; abbigliamento tecnico e accessori; elettronica marina.

E avrà a latere un programma tecnico-scientifico, incentrato principalmente sul tema dell’innovazione sostenibile nell’industria nautica. I momenti di confronto si alterneranno ai momenti commerciali e allo scambio di esperienze sulle migliori soluzioni adottate dall’industria navale e dallo yachting industry nel suo complesso. La sostenibilità giocherà un ruolo primario nel dibattito e nelle proposte espositive con l’obiettivo di vincere le sfide internazionali sulla decarbonizzazione e connotare l’industria della nautica quale leader di nicchia della comunità marittime internazionale.

