LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi hanno identificato i due uomini marocchini ancora in fuga dopo essere fuggiti da un aereo della Turkish Airlines parcheggiato il giorno di Capodanno. Sono Fouad el Sellah, 26 anni, e Mohamed Lazaar, 43 anni, che facevano parte di un gruppo di cinque passeggeri marocchini saliti a bordo del volo diretto a Marrakech da Istanbul e che hanno inscenato una finta emergenza medica, costringendo il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza a Malta. Le ricerche di el Sellah e Lazaar, finora non hanno prodotto risultati positivi. La polizia ha diffuso le loro foto giovedì pomeriggio, chiedendo al pubblico di aiutare a localizzare i due uomini. Mentre erano in corso i preparativi per far sbarcare il passeggero marocchino presumibilmente malato, gli altri quattro marocchini hanno aperto la porta posteriore dell’aereo, sono saltati sul piazzale e hanno scavalcato la recinzione perimetrale dell’aeroporto. Due di loro sono stati catturati poche ore dopo e riportati in Marocco insieme alla persona che inizialmente aveva denunciato il malessere.

Il Sunday Times of Malta ha riferito che gli esperti di migrazione stanno avvisando che simili tentativi di entrare nei paesi Schengen diventeranno probabilmente più comuni. Il viaggio tra Turchia e Marocco è diventato particolarmente attraente per le persone che sperano di infiltrarsi in Europa poichè non ci sono requisiti di visto tra i due paesi. Il giornale ha citato Salaheddine Lemaizi, direttore di Enass.ma, un’organizzazione mediatica indipendente in Marocco, affermando che questi incidenti rappresentano una rotta migratoria “spettacolare e drammatica” nel territorio Schengen che è decollata negli ultimi anni, spesso stimolata da conversazioni sui social media.

Alcuni TikToker hanno iniziato a comportarsi come agenti di viaggio de facto, suggerendo possibili rotte di viaggio aereo e mettendo in guardia contro altre. Il viaggio tra Turchia e Marocco rimane uno dei preferiti, poichè i passeggeri erano soliti recarsi in Turchia e attraversare l’Europa fingendosi siriani.

Nel frattempo, anche altre compagnie aeree e aeroporti sono costretti ad affrontare simili tentativi di fuga. Nel 2021, un volo tra Marocco e Turchia è stato dirottato a Maiorca, con un uomo a bordo che sembrava soffrire di un attacco di diabete. Mentre l’uomo, che in seguito si è rivelato in perfetta salute, veniva scortato in ambulanza, un gruppo di oltre 20 passeggeri si è fatto largo fuori dall’aereo, alcuni dei quali sono riusciti a saltare la recinzione perimetrale dell’aeroporto. Mentre la polizia aeroportuale è riuscita a catturare 12 dei fuggitivi, una dozzina di altri sono sfuggiti alla cattura, e si ritiene che alcuni siano poi saliti su un traghetto per Barcellona.

Barcellona si è trovata sotto i riflettori anche un anno dopo, quando un altro volo in viaggio dal Marocco alla Turchia è stato dirottato sulla città spagnola dopo che una donna a bordo ha affermato di essere in travaglio. Mentre i funzionari medici entravano nell’aereo, 28 passeggeri sono saltati fuori dall’aereo sul piazzale. Mentre la polizia è riuscita ad arrestare metà dei passeggeri fuggiti, molti altri sono rimasti in libertà.

foto: ufficio stampa Polizia di Malta

