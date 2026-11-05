Iceberg torna su Telelombardia, il Nord ritrova la sua voce

E MILANO (ITALPRESS) – Da lunedì 9 novembre 2026 alle 20.45 torna su Telelombardia “Iceberg”, con la conduzione del giornalista Fulvio Giuliani. Lo storico talk apre una nuova stagione con l’ambizione di essere il punto di riferimento per il dibattito politico, economico e sociale del Nord: interviste a esponenti politici, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori, analisi e confronto sulle grandi questioni nazionali e internazionali e su come queste si intrecciano con le sfide locali, incidendo sulla vita delle città, delle imprese e delle comunità.

La prima puntata inaugurerà il nuovo Studio 3 di Telelombardia, dotato di tecnologie di ultima generazione, e vedrà la partecipazione del presidente del Senato Ignazio La Russa, del filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari e del leader di Italia Viva Matteo Renzi, insieme ad altri protagonisti della politica e dell’informazione. Andato in onda per la prima volta il 10 febbraio 1997 e condotto negli anni Duemila da Daniele Vimercati, “Iceberg” è diventato un punto di riferimento per il dibattito politico dell’epoca, ospitando alcuni dei principali protagonisti della politica italiana. Il nome stesso della trasmissione ne racconta la vocazione: come in un iceberg, di cui solo una piccola parte emerge dalla superficie, la realtà è spesso molto più complessa di ciò che appare. Da qui l’obiettivo di approfondire i fatti e portare alla luce gli aspetti meno visibili delle vicende raccontate.

“Condurre Iceberg significa raccogliere una sfida importante: riportare al centro del dibattito pubblico la voce del Nord, fondamentale per la crescita e il futuro di tutta l’Italia”, dichiara Fulvio Giuliani. “Vogliamo dare spazio a un confronto aperto tra i grandi protagonisti della politica e dell’informazione, nel quale anche la voce dei cittadini abbia un ruolo centrale. Oggi i social sono uno strumento fondamentale per informarsi e seguire l’attualità, ma non possiamo pensare di capire cosa pensa la gente soltanto leggendo i post. Per comprendere davvero un Paese bisogna tornare ad ascoltarlo”.

“Iceberg è stato uno dei programmi che hanno fatto la storia di Telelombardia e ha contribuito ad aprire la strada al talk politico, un genere poi diventato centrale nella televisione italiana”, dichiara Sandro Parenzo, editore del gruppo Mediapason.“Riproporlo oggi non è un’operazione nostalgia, ma una scelta editoriale precisa. Vogliamo investire in un programma con una forte identità, capace di distinguersi per la qualità del confronto e di diventare un appuntamento riconoscibile nel dibattito pubblico. È un progetto che rafforza il nostro impegno nell’informazione di prossimità e conferma la volontà di dare al Nord un ruolo di primo piano nel panorama dell’informazione italiana”.

Telelombardia fa parte del gruppo Mediapason, protagonista dell’informazione televisiva nel Nord Italia. Secondo i dati Auditel di gennaio 2026, in Lombardia il gruppo concentra oltre il 60% degli ascolti delle televisioni locali, confermando la propria leadership nel settore. Iceberg andrà in onda ogni lunedì alle 20.45 su Telelombardia, canale 10 del digitale terrestre in Lombardia, con diffusione anche in Piemonte.

– Foto ufficio stampa –

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