Netflix, rilasciato il trailer della nuova serie “Il capo perfetto” con Luca Zingaretti

ROMA (ITALPRESS) – È stato rilasciato il trailer ufficiale de “Il capo perfetto”, la nuova serie tv in 6 episodi con protagonista Luca Zingaretti, in arrivo su Netflix il prossimo 2 dicembre. Prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission, la serie è basata sul film spagnolo “El Buen Patrón” di Fernando León de Aranoa e vede alla regia Roan Johnson per i primi tre episodi e Niccolò Falsetti per i successivi.

La trama segue le vicende di Giulio Zagni (Luca Zingaretti), carismatico imprenditore della Motor Valley alla guida di una fabbrica di volanti, la cui vita lavorativa e familiare si incrina improvvisamente tra imprevisti tragicomici. Nel ricchissimo cast figurano tra gli altri Francesco Colella, Giovanni Esposito, Alessia Giuliani, Carmine Buschini, oltre alla partecipazione di Nek e alle apparizioni speciali di Filippo Tortu, Leonardo Manera, Raul Cremona, Dente e Davide Toffolo.

– foto ufficio stampa Netflix –

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