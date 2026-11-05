Cesare Cremonini con Malika Ayane nel nuovo singolo “Cose molto piccole”

MILANO (ITALPRESS) – Da domani, venerdì 6 novembre, sarà in tutte le radio “Cose molto piccole”, il nuovo singolo di Cesare Cremonini con Malika Ayane. Il brano è tratto da Amateur, il decimo album di inediti di Cremonini, uscito il 23 ottobre. Sedici anni dopo, Cesare e Malika tornano a cantare insieme in una canzone d’amore fatta di abitudini, dettagli e piccole cose quotidiane. “Cose molto piccole” parte da una stanza e lentamente allarga lo sguardo. Una casa un po’ in disordine, le luci della strada, due persone su un divano, una cena da decidere, i pensieri che diventano briciole. Poi lo sguardo si sposta verso i pianeti, l’oceano, le navi: dalle cose più piccole all’universo, la canzone mette nello stesso spazio la normalità di due vite e la magia delle cose di ogni giorno.

“Quando è nato questo verso della canzone ho pensato subito a Malika. La sua voce raccoglie e riordina sempre “cose piccole”, intime. Le porta in primo piano nelle canzoni. Io credo che Malika sia una straordinaria artista della realtà, capace di dare un colore perfetto alle nature morte che ci circondano, come una fantastica studiosa della verità”, racconta Cremonini. Dall’altra parte c’è un rapporto che Malika racconta attraverso la musica e l’affetto che li lega: “Ho sempre trovato la penna di Cesare estremamente raffinata, intensa, capace di raggiungere una dimensione alta e rara. Sono davvero felice di far parte di questo progetto, perché l’amore che entrambi nutriamo per la musica, quando si incontra e trova una direzione comune, riesce a dare vita a qualcosa di bello, autentico, speciale. E poi per l’affetto profondo che ci lega”, racconta Malika Ayane.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, un video che ripercorre la prima esecuzione dal vivo di “Cose molto piccole”, sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, durante lo showcase di presentazione di Amateur. Le immagini del concerto si alternano ad alcuni momenti delle registrazioni in studio, intrecciando la dimensione live con quella più intima della nascita della canzone. Nel brano Jeremy Stacey suona la batteria. Gli archi, arrangiati da Alessandro Magnanini e Rosie Danvers, sono eseguiti da Wired Strings e registrati ai RAK Studios di Londra. A grande richiesta aprono due nuovi turni per i Meet and Greet e Photocall di Bologna e Milano. È possibile partecipare fino ad esaurimento disponibilità, acquistando una copia fisica di AMATEUR entro il 12 novembre. Per tutte le informazioni è necessario contattare i negozi partecipanti all’evento.

– foto Pepsy Romanoff da ufficio stampa Cesare Cremonini –

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