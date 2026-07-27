ROMA (ITALPRESS) – Oltre 359 giovani provenienti da 32 economie dell’area Asia-Pacifico hanno completato dal 2016 i percorsi dell’Asia Pacific Internet Governance Academy, il programma dedicato alla formazione delle nuove generazioni chiamate a contribuire al futuro e alla governance della rete. Lo rende noto l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, in occasione del decimo anniversario dell’iniziativa.

L’Accademia organizza ogni anno un percorso intensivo di cinque giorni dedicato al funzionamento di Internet e ai processi decisionali basati sul confronto e sulla costruzione del consenso. I partecipanti acquisiscono competenze utili per intervenire nei dibattiti sulla governance della rete a livello locale, regionale e internazionale.

Il programma è promosso dall’Icann e dalla Korea Internet & Security Agency, insieme a organizzazioni regionali come Asia Pacific Network Information Center, DotAsia e Internet Society. La rete formata in questi dieci anni comprende futuri responsabili delle politiche pubbliche, esperti tecnici, accademici e rappresentanti della società civile.

Dal 2024 il progetto è stato inoltre esteso attraverso programmi locali, più brevi e adattati alle esigenze delle singole comunità, che in due anni hanno raggiunto dieci economie della regione.

“Il futuro di Internet dipende dalla prossima generazione di leader, che contribuirà a mantenerla sicura, stabile e accessibile a tutti”, afferma Sally Costerton, vicepresidente senior dell’Icann per il coinvolgimento globale delle parti interessate.

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