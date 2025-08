IA, Urso “Creare sinergia sulla candidatura per le gigafactory Ue in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano annunciato dalla Commissione UE prevede il finanziamento di soli cinque progetti” per la realizzazione di altrettante gigafactory di intelligenza artificiale, “sarà quindi cruciale creare delle sinergie nazionali che portino alla formazione di una candidatura realmente competitiva e vincente” da parte dell’Italia.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time della Camera, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative a sostegno della candidatura della Regione Liguria di Leonardo s.p.a per la realizzazione di una delle cinque gigafactory di intelligenza artificiale dell’Unione europea. “Anche in queste ore prosegue al Ministero il nostro lavoro per ottimizzare la proposta, insieme alle nostre imprese, consapevole di quanto il conseguimento di questo obiettivo sia importante anche per l’attrattività del sistema Paese”.

(ITALPRESS)