IA, Ragusa “Rischio per le imprese il mancato bilanciamento rischi-opportunità”

ROMA (ITALPRESS) - "L'intelligenza artificiale risolve alcuni problemi, ne crea degli altri: il vero rischio è che non si trovi un buon bilanciamento fra i due atteggiamenti e che, quindi, le imprese non riescano a capire dove investire per massimizzarne le possibilità e finiscano poi per concentrarsi troppo sui rischi". Cosí Giuseppe Ragusa, Professore Ordinario di Economia ed Econometria presso l'Università Sapienza di Roma, a margine del convegno "Dall'intelligenza artificiale alla leadership del futuro: governare l'innovazione, valorizzare le persone", organizzato da Assidipost-Federmanager a Roma. f04/xi2/fsc/azn