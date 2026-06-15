Banco Bpm, con CN Napoli in “Tutti in Campo”. Castagna “Sport formi generazioni”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Cinquanta anni fa abbiamo avuto grazie allo sport un grande vantaggio nell’affrontare la vita. Per i giovani di oggi è ancora più importante poter coltivare questi ambienti per capire che saranno protagonisti e devono essere protagonisti di un futuro migliore: il progetto nato 12 anni con il recupero dei ragazzi di Nisida ora si è spostato sulla parte sportiva, ma io e banco Bpm ci saremo sempre”. Così il Ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, che parla con l’Italpress a margine della presentazione dell’iniziativa di sport e inclusione “Tutti in campo”, svelata oggi a Napoli nella sede del Circolo Canottieri. “Una bellissima giornata - commenta Castagna - merito di Alessandro Fattore che è un grandissimo sportivo che ha riunito attorno a sé quello che è un villaggio globale: dal Circolo, alle istituzioni, al Comune a noi che abbiamo partecipato come sponsor a questa iniziativa, ai tanti campioni olimpici. Non so se ci sono tante occasioni per vedere insieme così tanti personaggi importanti nello sport, ma soprattutto, quello che oggi hanno rimarcato, ovvero la valenza di formare le future generazioni attraverso lo sport”. xc9/trl/gsl