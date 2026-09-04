IA, Gros-Pietro “Impone aggregazioni, solo i grandi reggono la sfida”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Noi stiamo vivendo una nuova rivoluzione tecnologica, che è quella digitale, nella sua accezione più avanzata che è l'intelligenza artificiale". Lo ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del Forum Teha di Cernobbio, illustrando lo scenario strategico in cui si muovono oggi gli istituti di credito. Secondo Gros-Pietro, gli investimenti richiesti da questa transizione sono "enormi", specialmente sul fronte del personale, area in cui il gruppo ha assunto "più di 5 mila giovani negli ultimi pochi anni". "Le economie di scala sono enormi", ha rimarcato il presidente, spiegando che "se tu sei grande puoi fare l'investimento, se non sei grande, se non hai abbastanza clienti non lo puoi sostenere". Questo elemento dimensionale rappresenta, secondo Gros-Pietro, la vera "radice del movimento che sta avvenendo in tutta l'industria finanziaria mondiale". trl/col5/gsl