Extraprofitti, Gros-Pietro “Serve equilibrio, se banche deboli il Paese soffre”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - Sul tema della tassazione degli extraprofitti bancari "si parla sia di tassazione sia di accordi", e Intesa Sanpaolo ne ha "già fatti più di uno in questa direzione". Lo ha sottolineato il presidente del gruppo, Gian Maria Gros-Pietro, parlando a margine del forum Teha di Cernobbio. Gros-Pietro ha spiegato che un grande operatore finanziario deve mostrarsi "sensibile ai bisogni esterni", richiamando tuttavia la necessaria reciprocità tra sistema creditizio e tessuto economico nazionale. "Se il Paese non va bene non vanno bene neanche le banche, ma vale anche il contrario", ha ammonito il presidente, avvertendo che "se le banche sono troppo indebolite al Paese poi viene a mancare un sostegno propulsivo importante". trl/col5/gsl