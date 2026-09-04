America Week – Episodio 78

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'America è già in piena campagna elettorale. Mancano due mesi alle elezioni di midterm e, se si votasse oggi, Donald Trump rischierebbe di essere il migliore alleato dei democratici. Non perché il presidente abbia perso il controllo del Partito Repubblicano. È vero esattamente il contrario. Trump domina ancora il GOP e mobilita la sua base. Ma l'uomo indispensabile per portare i trumpiani alle urne è diventato anche un problema per conquistare tutti gli altri. Trump ha chiesto ai suoi sostenitori di andare a votare a novembre facendo finta che sulla scheda ci sia anche lui. I democratici probabilmente non potrebbero chiedere di meglio. Alcuni sondaggi lo danno al minimo della sua carriera politica. Ma ancora più interessante è capire perché. fsc/gsl