BARI (ITALPRESS) – La leggendaria band inglese dei Simple Minds sarà a Bari il 30 giugno 2024, per la ventesima edizione del Locus festival, in esclusiva per tutto il sud Italia. Il capoluogo pugliese diventa così una tappa del Global Tour 2024, un tour mondiale che porterà i Simple Minds a suonare di fronte ad più di un milione di persone, presentando i brani dell’ultimo album alternati ai loro grandi classici, brani indimenticabili come “Promised You a Miracle”, “Glittering Prize”,”Someone Somewhere in Summertime”, “Waterfront”… e molti altri amatissimi dai fan. La ventesima edizione del Locus festival inizierà in grande stile con tre giorni di musica sulla Rotonda di via Paolo Pinto a Bari: Calcutta venerdì 28 giugno, Salmo e Noyz Narcos sabato 29, ed i Simple Minds la domenica, oltre ad una speciale sorpresa nel Teatro Petruzzelli che sarà svelata in seguito.

Altre date già annunciate del Locus 2024 sono i Toto a Ostuni il 22 luglio, Marcus Miller a Fasano il 27 luglio, ed infine Fat Freddy’s Drop il 7 agosto e NAS il 12 agosto a Locorotondo, entrambi nella ricca programmazione che si svolgerà in Masseria Ferragnano nella prima metà di agosto. Molti altri importanti annunci sono in arrivo. E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti su locusfestival.it e sui canali social ufficiali.

