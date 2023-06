CATANZARO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha ospitato presso i laboratori chimico, fisico e bionaturalistico del Dipartimento Provinciale di Catanzaro, i ragazzi speciali della ASD Lucky Friends, associazione che da anni si occupa di dare un’opportunità a tutti quei bambini che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico: l’opportunità di diventare atleti e scoprire le loro attitudini nello sport e non solo con l’intento di “fare squadra” con gli altri ragazzi.

Accompagnati dal Direttore Scientifico Michelangelo Iannone, che non ha voluto far mancare la sua presenza, i ragazzi hanno poi passato una piacevole giornata formativa: il personale ha “dimostrato” e “fatto fare” ai ragazzi una simulazione di quello che è il lavoro dei tecnici professionisti Arpacal all’interno di un laboratorio.

Il Commissario Straordinario Emilio Errigo ha voluto commentare così questa esperienza: “Sono orgoglioso ed al tempo stesso emozionato per aver accolto all’interno dei laboratori dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Ca-labria le ragazze ed i ragazzi dell’ASD ‘Lucky friends’ di Lamezia Terme (CZ); Ringrazio il Presidente Domenico La Chimea per aver scelto proprio Arpacal ed averlo fatto proprio il 5 Giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente. Allo stesso modo voglio congratularmi con tutti quelli che, tra dirigenti e tecnici, hanno reso possibile tutto questo e in particolare con il Direttore del Dipartimento Provinciale Arpacal di Catanzaro, Filomena Casaburi, per aver fatto gli ‘onori di casà”.

“Regalare a questi ragazzi e ragazze speciali la possibilità di esperienze diverse, che possano stimolarli nei loro percorsi formativi e che devono stimolarci all’inclusione, è per me, motivo di orgoglio; sono loro la testimonianza di come dover affrontare con forza vitale tutte le difficoltà della vita. Preziosa risorsa per la comunità e, nel nostro caso, perfetti ambasciatori della difesa dell’ambiente e del territorio calabrese” ha concluso poi il Commissario Straordinario Errigo.

– foto: ufficio stampa Arpacal

(ITALPRESS).